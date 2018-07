Ubriaco molesta i passanti, poi aggredisce i poliziotti: 23enne arrestato

TREVISO Nella serata di domenica due equipaggi delle volanti, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Roma, in quanto era stato segnalato un soggetto ubriaco che brandendo una bottiglia di birra molestava i passanti. Giunti sul posto, i poliziotti subito notavano a bordo di una bicicletta il giovane segnalato, già noto agli operatori di polizia, il quale, accortosi di loro, ha tentato di fuggire per eludere il controllo. Raggiunto immediatamente, il fuggitivo veniva bloccato e identificato per il noto cittadino nigeriano I.S., 23enne senza fissa dimora, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.

Accompagnato in Questura, il soggetto continuava a proferire frasi gravemente ingiuriose nei confronti della Polizia di Stato e degli operatori intervenuti. Per questo motivo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e per ubriachezza molesta. Lasciato libero, appena uscito dall’ingresso principale della Questura, è andato nuovamente in escandescenze, colpendo con calci e pugni la porta d’ingresso nonché il cancello carraio sul retro della struttura.