Svaligiano la casa di un'anziana, vicina di casa fa arrestare le ladre

TREVISO Svaligiare l'appartamento di proprietà di un'anziana, assente perché attualmente ospite di una casa di riposo. Sembrava un colpo semplice. Il piano, architettato da due giovani ladre, è però naufragato miseramente grazie all'intervento di una vicina di pianerottolo della padrona di casa che ha subito allertato la polizia. L'episodio è avvenuto domenica poco dopo le 18.30 all'interno di un condominio di via Roma, nel cuore del centro storico di Treviso. Ad entrare in azione due nomadi: K.A., 21 anni, pluripregiudicata e in dolce attesa, e una complice di circa 16 anni. Per la prima è scattato l'arresto per tentato furto con l'aggravante della violenza sulle cose; la giovane era inoltre ricercata, dovendo scontare una pena di 4 anni di reclusione. La minorenne invece, non punibile, è stata affidata ad una comunità. Le due nomadi, penetrate all'interno del condominio, hanno forzato con una speciale scheda di plastica la porta d'ingresso.

