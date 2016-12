Trovato il corpo di una donna in un'abitazione: era morta da due giorni

TREVISO Il corpo senza vita di una donna 81enne, B.A., è stato trovato all'interno della sua abitazione in via Scarpa a Treviso. La morte, secondo quanto è stato accertato, sarebbe dovuta ad un malore e risale ad almeno due giorni fa. A dare l'allarme sono stati i famigliari, preoccupati che da qualche giorno non avevano più notizie della parente. Sul posto, per aprire la porta d'ingresso chiusa dall'interno, sono giunti i vigili del fuoco di Treviso oltre ai medici del Suem118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.