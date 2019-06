Scontro tra auto all'incrocio, ferite due automobiliste

E' di due automobiliste ferite in modo fortunatamente non grave, F.M. 49enne di Crespano, e C.R.E., straniera di 57 anni, residente a Paese, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 12.35 a Treviso in via Steffani, all'incrocio con via Pellico, non distante dal tribunale di Treviso. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Treviso.

Le due auto sono state una Fiat Punto, guidata dalla 49enne di Crespano, e una Volkswagen Polo condotta dalla 57enne che secondo una prima ricostruzione avrebbe omesso di dare la precedenza all'altro veicolo. La Polo, nell'impatto con l'altra utilitaria, è finita di traverso sulla carreggiata.