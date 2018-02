Temperature a picco nella Marca, scoppia un idrante

TREVISO "Burian", l'ondata di freddo record che in queste ore sta colpendo anche la Marca, ha causato i primi disagi nella prima mattinata di oggi. In via Zanella a Treviso, a causa della temperatura polare della notte, un idrante è letteralmente scoppiato con l'acqua che ha invaso la carreggiata, in breve trasformata in una lastra di ghiaccio. Sul posto intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso. Il traffico in zona è ovviamente rallentato.