Incendio in un appartamento, tre intossicati e danni ingenti

Un incendio, le cui cause sono ancora incerte, è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco dopo le 14.35, all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque piani all'incrocio tra via Zenson di Piave e via Nino Bixio. I fumi della combustione hanno invaso la scala. Sono state ben tre le persone ricoverate dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per intossicazione da fumo. L'incendio è stato completamente estinto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con ben tre squadre che hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'abitazione che risulta ora inagibile.

