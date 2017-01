Auto in fiamme, traffico in tilt in viale IV novembre a Treviso

TREVISO Disagi al traffico in mattinata a Treviso, lungo via IV novembre, per un incendio che ha interessato un'auto in transito. L'episodio è avvenuto poco dopo le 9. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo ma fondamentale è stato l'aiuto, immediato, fornito all'automobilista da alcuni passanti che sono intervenuti con gli estintori per contenere il rogo. La situazione è tornata alla normalità poco dopo 10.