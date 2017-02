Ciclista travolto da un'auto sulla pista ciclabile di viale Montegrappa

TREVISO Grave incidente poco dopo le 12 lungo viale Montegrappa a Treviso. Un trevigiano di 45 anni, G.Z., in sella alla sua bici, è stato investito da un'auto che fuoriusciva da via San Martino mentre attraversava la pista ciclopedonale. L'uomo è stato soccorso dal Suem118 e trasportato al Ca' Foncello. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Per i rilievi giunta una pattuglia della polizia locale. Alla guida dell'auto un uomo di 50 anni.

"Quello che tutti speravamo non accadesse mai purtroppo è accaduto -spiega il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Acampora- Una pista ciclabile inutile, concepita male e costruita solo per una "ripicca politica", senza aver prima consultato residenti e commercianti e senza averne valutato i rischi che ne avrebbe comportato. Questo potrebbe essere il primo di una lunga serie di incidenti, i responsabili sono il sindaco e l'assessore Michelan. Dopo questo ennesimo evidente fallimento l'assessore farebbe bene a rassegnare le proprie dimissioni".