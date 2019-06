Maltempo e allagamenti nella Marca: «Anche i cittadini devono collaborare»

Si è insediato da qualche giorno il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Treviso, Giuseppe Lomoro, che ha preso il posto di Nicola Micele, trasferitosi a Verona per prendere la guida del comando scaligero. Lomoro, dal 1990 nel Corpo, ha lavorato per ben undici anni a Padova (dove attualmente vive) e sucessivamente a Piacenza, Belluno, Rovigo, Vicenza e Parma. Tra le linee guida del neocomandante c'è l'adeguamento dei distaccamenti dell'aeroporto "Canova" e di Motta di Livenza, proseguire fortemente nel campo della prevenzione degli incendi in azienda e sensibilizzare maggiormente i cittadini riguardo le sempre più frequenti "piogge ad alta intensità" (le comunemente dette "bombe d'acqua"). «Il territorio va governato in maniera adeguata -ha spiegato nel corso della presentazione alla stampa- il fenomeno delle piogge estive è comune e diffuso, è aumentata la frequenza rispetto al passato: anche il singolo cittadino deve rendersi conto che fa parte del gruppo di protezione civile che è un gruppo diffuso sul territorio».