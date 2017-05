Vigili del fuoco di Treviso, arrivano i rinforzi: 18 nuovi pompieri

TREVISO Sono 18 i vigili del fuoco che il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comando provinciale di Treviso. A comunicarlo è l’on. Simonetta Rubinato che stamane ha ricevuto la conferma dal sottosegretario Gianpietro Bocci. “Ringrazio il Governo – commenta la parlamentare - per aver accolto la richiesta di rafforzamento dell’organico a disposizione del comandante ing. Nicola Micele per le numerose necessità del territorio trevigiano. E’ un buon segnale che va nella giusta direzione di potenziare il sistema di soccorso mettendo i vigili del fuoco nelle condizioni di poter intervenire in modo più efficiente ed operare in condizioni migliori”. I nuovi 18 vigili del fuoco assegnati a Treviso appartengono al 79° Corso di formazione che si concluderà il 31 maggio con la festa del giuramento. Il personale prenderà servizio nelle sedi a cui sono destinati con decorrenza dal 5 giugno.