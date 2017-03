I vigili di Treviso scoprono che le moto della polizia locale hanno la revisione scaduta

TREVISO Controllano le moto e gli scooter di servizio con il targa system, il dispositivo che permette in tempo reale di verificare eventuali irregolarità sui veicoli dei comuni cittadini, e scoprono che metà dei mezzi in dotazione alla polizia locale di Treviso hanno la revisione scaduta. L'episodio, riportato dalla Tribuna di Treviso in edicola oggi, risale a qualche giorno fa. A verificare l'irregolarità è stata una pattuglia della polizia locale che si preparava ad uscire per un pattugliamento: una volta giunti nel garage gli agenti hanno sperimentato il "targa system". Risultato? Una decina di mezzi con la revisione scaduta che sono stati tutti inviati presso un'officina specializzata a Fiera.