Cinque al Superenalotto: trevigiano "fortunello" vince 40mila euro

TREVISO Veneto ancora protagonista grazie al SuperEnalotto: sono tre le schedine che hanno centrato il 5 nell’ultima estrazione, ognuna da 40mila euro. Le giocate, riporta Agipronews, sono state convalidate a Treviso (Antica Tabaccheria Manzoni in via Manzoni 33), Busa (Comune di Vigonza in provincia di Padova, nella ricevitoria Edicola Rigato in via Garibaldi 100) ed a Casale Scodosia (ancora in provincia di Padova, ricevitoria Bar Stella d’Italia in Piazza Matteotti 18). La sestina vincente per il prossimo concorso mette in palio 120,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco. Il Jackpot è stato realizzato l'ultima volta proprio in Veneto, l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle (Venezia).