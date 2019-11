“Questo non è amore”: l'iniziativa della polizia per combattere la violenza sulle donne

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, personale della Questura di Treviso ha presenziato con il “Camper-Ufficio Mobile” in piazza Aldo Moro, dalle 8 alle 14, per un incontro con la cittadinanza. “Questo non è amore” è la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato, che persegue ed iniziata tre anni fa, per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e violenza di genere.

Oggi l’obiettivo della Polizia di Stato è stato quello di favorire dei momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle potenziali vittime di violenza di genere, offrendo il supporto di un’équipe di operatori specializzati appartenenti al competente ufficio della Divisione Anticrimine, di operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile, supportati da autorevoli rappresentanti dell’associazione “Telefono Rosa” che hanno fornito adeguate informazioni sugli strumenti di tutela e di intervento difronte a situazioni di violenza, anche distribuendo l’apposito opuscolo edito a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

L’iniziativa, che ha riscosso successo, ha consentito a diversi cittadini che si sono avvicinati, circa un centinaio, di ricevere risposte e consigli da parte degli operatori di Polizia, tra questi diversi quelli che hanno ringraziato pubblicamente auspicando che le attività oggi esperite possano contribuire a frenare il fenomeno.