Violenza sulle donne: nel 2018 già 18 casi di stalking

Il prossimo 23 novembre alcuni funzionari della Questura di Treviso saranno in piazza Aldo Moro, con il camper in dotazione alla polizia e in collaborazione delle volontarie del "Telefono rosa", centro Antiviolenza di Treviso, per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne, in occasione della giornata mondiale del 25 novembre.

Nella Marca il fenomeno ha dati non allarmanti ma la statistica purtroppo non documenta i casi delle tante, ancora troppe, donne che non denunciano. Ecco alcune cifre fornite dalla Questura, nel corso di una conferenza stampa: 11 casi di stalking nel 2017, saliti a 18 nel corso di quest'anno; analoga crescita per le misure di prevenzione dell'ammonimento orale da parte del Questore, per quanto riguarda la violenza domestica, dalle tre dello scorso anno alle nove di quest'anno. «Molto positiva -ha spiegato il funzionario della Questura, Graziano Verria- l'assenza di casi di recidiva dopo l'ammonimento».

Monica Inio, coordinatrice del centro Antiviolenza di Treviso, ha riferito che nel corso dell'anno sono già stati 182 i casi di donne vittime di abusi che sono stati trattati. Lo scorso anno si sono registrate 235 segnalazioni (telefonate), con 136 donne a cui si sono dedicate le volontarie del "Telefono rosa". Le vittime, l'80% delle quali sono italiane, hanno in genere tra i 41 e i 50 anni e hanno un titolo di studio medio-alto.