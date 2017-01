Il comandante interreggionale Visone in visita al comando provinciale di Treviso

TREVISO Nella mattinata di mercoledì il Comandante Interregionale “Vittorio Veneto”, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, che ha assunto l’incarico a Padova il 16 dicembre 2016, ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. Ricevuto Ten. Col. Gaetano VItucci, ha tenuto rapporto agli Ufficiali della sede e dei reparti operanti in Provincia. Successivamente ha incontrato una folta rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sottolineando l’importanza di garantire alla popolazione la massima sicurezza, sia reale che percepita. L’occasione è stata propizia per congratularsi personalmente con i militari del Nucleo Investigativo che hanno brillantemente concluso in mattinata l’operazione che ha condotto allo smantellamento di due pericolose associazioni criminali dedite all’assalto dei bancomat e per incontrare tutte le maggiori Autorità Provinciali.