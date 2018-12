Inseguimento della polizia, volante finisce bloccata in un fossato

Sfortunata disavventura per una pattuglia delle volanti della polizia: nel corso di un inseguimento all'interno dei giardini "Mazzotti" (a pochi passi da viale Fratelli Cairoli e dalle mura cittadine), avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, il loro mezzo di servizio è finito in un fossato, bloccandosi. Illesi entrambi gli agenti a bordo della volante. Numerosi gli automobilisti in transito lungo la circonvallazione che hanno assistito alla singolare scena .