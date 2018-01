Era una delle colonne del tribunale di Treviso, addio a Wanda Nasato

TREVISO Lutto al palazzo di giustizia di via Verdi a Treviso per la scomparsa di Wanda Nasato, assistente al dibattimento del tribunale, prima del gip e poi al dibattimento. La donna, molto amata per la sua professionalità, combatteva dal 2016 contro un male incurabile, un tumore che non le ha dato scampo e ha messo fine alla sua vita qualche giorno fa, lasciando famigliari, amici e colleghi nello sconforto. Wanda aveva 58 anni e lascia il marito Roberto e le figlie Patrizia ed Eleonora: i funerali si terranno mercoledì prossimo presso la chiesa parrocchiale di Istrana.