Caso Ruby: l'ex conduttrice Raffaella Zardo denuncia Michele Santoro

TREVISO La Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per il giornalista televisivo Michele Santoro per il reato di diffamazione nei confronti dell'attrice e conduttrice Raffaella Zardo, 43enne di Crespano del Grappa. La Zardo ha presentato denuncia nei confronti di Santoro per un'intervista a Lele Mora andata in onda nel 2011 all'interno della trasmissione "Anno Zero". L'intervistatrice Maddalena Oliva, denunciata a sua volta, pose all'ex manager dei vip una domanda in cui si supponeva che la Zardo si prostituisse insieme ad altre quattro ragazze in un albergo di lusso milanese. L'udienza preliminare di fronte al giudice Angelo Mascolo è stata rinviata.