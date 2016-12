La trevigiana "Tribe" parteciperà per il quinto anno consecutivo al noto CES di Las Vegas

CARBONERA Per il quinto anno consecutivo TRIBE partecipa al CES di Las Vegas (USA), la più importante fiera di elettronica di consumo a livello mondiale (in programma dal 5 all'8 gennaio 2017). Oltre a confermarsi leader mondiale per design, produzione e distribuzione di chiavette USB su licenza, l'azienda presenterà le linee “Tribe Vibe” (accessori audio) e “Tribe Move” (accessori per il viaggio). Ben sei tipologie di prodotto tra cuffie, auricolari, power bank, car charger, cavetti e cover per smartphone, graficamente reinterpretate secondo le linee guida stilistiche delle licenze Star Wars, DC Comics, Marvel, Trono di Spade e Vespa. Inoltre, in vista delle prossime grandi uscite cinematografiche, annuncerà i prodotti collegati a Puffi, Minions, Wonder Woman e altro per il 2017.

AUDIO E TRAVEL

Dopo aver rivoluzionato il mondo delle chiavette USB, Tribe punta dunque al mondo audio e travel. Le nuove collezioni sono pensate per un pubblico sia giovane che adulto, appassionato di cinema, fumetti e cultura pop. Le licenze sono Star Wars, DC Comics, Marvel, Game of Thrones e Vespa e saranno composte da power bank, cavi USB (sia per la ricarica dei dispositivi sia per il passaggio di dati), car charger (carica batteria da auto), cover per smartphone, auricolari e cuffie con microfono integrato. Questi accessori aderiscono ad eccellenti standard tecnici e funzionali, a cui si aggiunge una forte personalità grafica e stilistica. Il team creativo di Tribe ha declinato il mood grafico delle licenze su ciascun prodotto in modo da ottenere collezioni dal family feeling inconfondibile, in cui i tutti gli accessori sono combinabili tra di loro.

VESPA

Altra novità di quest'anno è una linea speciale dedicata al 70° anniversario della Vespa, vera grande icona della cultura pop italiana. Cuffie, power bank, auricolari, cavetti sono stati declinati sul marchio e sui colori del popolare scooter, diventato uno dei simboli italiani nell'immaginario collettivo mondiale.

DC COMICS

Forti di un 2016 che ha visto blockbuster come Batman/Superman e Suicide Squad, TRIBE si prepara all'uscita a giugno di Wonder Woman. La supereroina Diana, da sempre icona femminile, sarà protagonista di una serie di prodotti speciali, a partire dalla già apprezzata chiavetta USB.

MARVEL

Un anno particolarmente prolifico anche per i fan della Marvel comics, vista l'uscita di Guardiani della Galassia 2 (aprile), del nuovissimo Spider Man Homecoming (luglio) e del nuovo episodio di Thor: Ragnarok. Il giovane Uomo Ragno e il dio del tuono saranno dunque protagonisti di numerosi prodotti in licenza dedicati.



PUFFI E MINIONS

Infine sul fronte kids, ma non solo, i nuovi episodi de I Puffi e di Cattivissimo Me vedranno soddisfatte le esigenze dei fan grazie ai prodotti su licenza che già hanno riscosso successo negli anni passati.

Tutti i prodotti sono disponibili anche sullo store: http://www.tribe-tech.com/

Gallery