Tribunale blocca la campagna pasquale Melegatti finanziata da Hausbrandt

TREVISO Il Tribunale di Verona non ha dato il via libera alla campagna pasquale della veronese Melegatti che sarebbe stata finanziata dal caffè Hausbrandt, azienda trevigiana che solo qualche giorno fa ha ufficializzato l'aqcuisizione. Secondo quanto riferito dall'Ansa, la non approvazione è stata motivata con la mancanza dei tempi tecnici per produrre 300 mila colombe (come previsto nella mini-campagna pasquale), dal 19 febbraio al 9 marzo, quindi ben oltre i tempi fissati dal Tribunale stesso e concordati con i commissari giudiziali per attivare le misure per il risanamento dell'azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona.

Il termine per la presentazione del piano di risanamento di Melegatti al Tribunale scaligero, infatti, scade il 9 marzo e il giudice ha convocato i soci il prossimo 23 febbraio per fare il punto della situazione, che finora ha presentato zone "grigie". Ad ogni non sarebbe la poca chiarezza circa la volontà da parte di Hausbrandt di portare a termine l'operazione di acquisizione di Melegatti, il motivo della bocciatura della mini campagna pasquale da parte del Tribunale. Vero scoglio da affrontare sono invece i tempi ormai già troppo ristretti per affrontare la produzione delle colombe.

Due giorni fa i vertici di Hausbrandt hanno incontrato quelli di Melegatti, oltre ai lavoratori presenti nel presidio di San Giovanni, mentre lo stesso presidente del Gruppo di Trieste con sede a Nervesa della Battaglia, è stato invitato formalmente dal Tribunale a presentare non oltre il 23 febbraio un piano di rientro del debito dell'azienda Melegatti, in modo da confermare definitivamente l'intenzione di acquisire la storica azienda dolciaria veronese.

Hausbrandt conferma il proprio impegno nella crisi Melegatti

"Hausbrandt Trieste 1892 Spa ringrazia le istituzioni - si legge in una nota stampa - che si sono adoperate in questo delicato passaggio, il Governatore del Veneto Luca Zaia, per l’interesse prestato in questa vicenda, la dottoressa Paola Salvi e il dottor Maurizio Tolotto, rappresentanti sindacali per l’impegno e la preziosa collaborazione, nella ricerca di una risoluzione per la crisi Melegatti. Il Gruppo Hausbrandt conferma che è al lavoro con i propri advisor storici per cercare di arrivare velocemente ad una soluzione della crisi. In questo momento il lavoro viene svolto nel rispetto delle richieste più che lecite fatte dai Commissari del Tribunale di Verona. Fabrizio Zanetti, Presidente di HTS, - continua la nota stampa - confida in una soluzione veloce per poter iniziare a lavorare quanto prima".