"O così o ti mando via": camionista costretto a guidare anche per 16 ore consecutive

Costretto a guidare senza effettuare soste anche per 16 ore consecutive, spesso con documenti di viaggio irregolari e carichi ben oltre i limiti di legge. In caso contrario la minaccia di licenziamento. E' la storia di un camionista di 45 anni che ha denunciato per estorsione il suo datore di lavoro, titolare di una azienda di trasporti di Paese. Il sostituto procuratore Gabriella Cama aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo ma il gip Ginluigi Zulina ha invece deciso che debbano essere svolte ulteriori indagini.

La vicenda risale al periodo tra il 2016 e il 2017, in cui il 45enne sarebbe stato obbligato dal principale a lunghi e estenuanti viaggi (fini a mille e seicento chilometri senza fermarsi) oltre che a compiere i trasporti malgrado numerose irregolarità sotto la minaccia di perdere il lavoro. Licenziamento che poi è comunque arrivato quando il titolare dell'azienda di trasporti ha scoperto che il dipendente si era affidato all'ufficio legale del sindacato per verificare le evidenti e sempre più frequenti anomalie nelle buste paga. Ma dopo essere stato cacciato l'uomo si è rivolto ad un legale (l'avvocato Rosella Martin del Foro di Treviso) e ha presentato denuncia.

Tra gli episodi riferiti dal 45enne anche una serie di controlli stradali in cui, essendo stato pizzicato non a norma sia per quanto riguardava la documentazione e il peso del carico come degli orari di guida, aveva perso 10 punti della sua patente. "O così o ti mando via" era stata la risposta dell'imprenditore alle rimostranze del lavoratore. Per la Procura non ci sarebbero stati elementi per chiedere un rinvio a giudizio. Di parere opposto il gip, che ha rimandato il fascicolo al pubblico ministero perché prosegua con le indagini.