A processo per rissa, assolto il consigliere comunale Davide Visentin

Assolto per non aver commesso il fatto. Questa la sentenza emessa lunedì dal tribunale di Treviso nei confronti del consigliere comunale Davide Visentin e altri tre degli otto imputati per un episodio risalente al Ferragosto del 2015. All'epoca l'allora segretario di Forza Nuova venne accusato, con altre sette persone, del pestaggio, di un esponente dei centri sociali di Treviso, Alessandro Greguoldo, e finì alla sbarra per il reato di minacce e rissa in concorso. Visentin, presidente della Commissione urbanistica, era stato duramente attaccato dalle minoranze in consiglio comunale. La stessa sentenza di assoluzione, decisa ieri dal giudcie Alberto Fraccalvieri, che ha riguardato Visentin è stata emessa anche nei confronti di Mattia Rizzetto, Andrea Peracin e Massimiliano Signoretti. Querela rimessa invece per Fabio Paladin, Enrico Crosato, Joel Pitton e Cristian Perin.