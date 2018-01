Al via la Triennale di Milano: il Consorzio Prosecco Doc partner per il quarto anno

TREVISO Si brinderà con le bollicine veneto-friulane del Consorzio Prosecco Doc giovedì al cocktail d’inaugurazione (su invito) della Mostra 999 pronta ad aprire i battenti al pubblico da venerdì 12 gennaio, negli spazi della Triennale di Milano che per il quarto anno vede il Consorzio Prosecco Doc nelle vesti di partner. “Arte, sport, musica, design, cultura, solidarietà. Sono molti i settori ai quali il Consorzio del Prosecco Doc esprime la propria vicinanza, dai piccoli eventi locali a quelli internazionali -m spiega il presidente Stefano Zanettem- Con Triennale di Milano il rapporto di collaborazione continua è ormai datato e costituisce un’importante occasione di visibilità in un contesto culturale di grande respiro”.

Incentrata sull’abitazione e il nuovo modo di interpretarla, l’esposizione coniuga l’aspetto fisico della casa e quello digitale, con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e congeniali alle più attuali esigenze di chi la abita. Una mostra giocata su 999 domande relative all’abitare contemporaneo, per ispirare 999 modi di abitare possibili. Trasformazioni tecnologiche, sociali, economiche. “Una mostra da guardare, da toccare, da provare: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” si legge sulla presentazione. C’è quindi molta attesa per questo evento al quale parteciperanno grandi protagonisti dell’architettura, del design, della comunicazione di settore e non.