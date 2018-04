"Deve restituire spese ospedaliere" e deruba anziana di soldi e gioielli

BORSO DEL GRAPPA "Deve restituire delle spese ospedaliere". Con questa banale quanto efficace scusa uno sconosciuto si è introdotto in un'abitazione di un'anziana. La truffa e il raggiro erano dietro l'angolo per una 90enne di via San Pio X a Borso del Grappa. L'uomo ha suonato così alla porta della donna chiedendole di entrare per restituire e rifondere denaro per delle spese ospedaliere. L'anziana pensionata cade vittima dell'escamotage e riceve il truffatore in casa. Una volta varcata la soglia dell'abitazione l'uomo ha avuto via libera e in giro di poco tempo è riuscito a trovare nei cassetti ben 1800 euro in contanti e gioielli. La refurtiva scompare con l'uomo e la sua richiesta e alla donna non è rimasto altro che fare denuncia ai carabinieri.