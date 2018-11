Vendevano online auto con chilometri taroccati: denunciati due nomadi

Vendevano online vecchie auto di poco valore e con chilometri taroccati, anche fino a 100mila km, ma alla fine sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Vedelago. A finire nei guai sono stati due nomadi di 26 e 30 anni, residenti in un campo nomadi in via Castellana, i quali hanno raggirato almeno sette persone tra la Sicilia, l'Emilia Romagna e la Lombardia, compresi due trevigiani, per un totale di circa 20mila euro. Entrambi, a causa dei chilometri alterati, sono stati quindi denunciati per frode in commercio online.