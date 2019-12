Ricarica da 2 mila euro per comprare un calesse: 52enne truffa una trevigiana

La Stazione dei carabinieri di Riese Pio X ha denunciato in stato di libertà per truffa una donna 52enne della provincia di Napoli, già conosciuta alla giustizia. L'indagata aveva infatti contattato una 53enne di Treviso che aveva messo in vendita online un calesse e, dopo averla raggirata, si è fatta ricaricare di 2 mila euro una carta prepagata per poi rendersi irreperibile.