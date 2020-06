Casa vacanze ad Asiago: finta proprietaria fugge con i soldi dell'acconto

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa una donna di 39 anni originaria della provincia di Latina già nota alla giustizia per alcuni precedenti penali.

Nei giorni scorsi l'indagata aveva pubblicato su internet una proposta d'affitto settimanale per una casa vacanze ad Asiago, durante il periodo estivo. Un 50enne di Castelfranco Veneto, interressato all'offerta, aveva contattato la donna per poter prenotare le ferie. Peccato che, una volta ricevuti i soldi dell'acconto, attraverso bonifico bancario di 250 euro, la 39enne abbia fatto perdere le sue tracce. Al 50enne castellano non è rimasto altro da fare che rivolgersi agli uomini dell'Arma che, dopo una serie di accurate indagini, sono riusciti a risalire all'identità della truffatrice, denunciandola.