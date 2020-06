Affitta un appartamento inesistente in centro e scappa con i soldi dell'anticipo

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa un uomo di 56 anni della provincia di Roma, con dei precedenti penali. L'indagato è stato accusato di aver pubblicato su internet la proposta di affitto di un appartamento in centro a Castelfranco.

L'annuncio è stato subito notato da una donna di Padova, caduta nell'inganno del 56enne. Il finto proprietario ha chiesto alla donna il pagamento, su carta Postepay, di 500 euro come caparra per l'affitto, salvo poi far perdere le sue tracce non rispondendo più al telefono. Gli accertamenti effettuati dai carabinieri di Castelfranco Veneto hanno però portato all'identificazione del truffatore, scoprendo inoltre che l'appartamento proposto alla donna non esisteva nemmeno.