Vende online alcuni mobili, ma si fa raggirare dall'acquirente: denunciato un 46enne

La Stazione dei carabinieri di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, un 46enne della provincia di Chieti già conosciuto alla giustizia, il quale ha dapprima contattato un 50enne di Castelfranco che aveva messo in vendita online alcuni mobili per poi indurre l'uomo ad effettuare una ricarica su carta prepagata dell'importo di euro mille euro prospettandogli a sua volta un guadagno, per poi però rendersi irreperibile.