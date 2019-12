Mettono in vendita online dei bancali di pellet, prendono il denaro e poi scompaiono

La Stazione dei carabinieri di Asolo ha denunciato in stato di libertà per truffa un 33enne e un 31enne, entrambi della provincia di Venezia e già conosciuti alla giustizia, i quali hanno dapprima messo in vendita online due bancali di pellet e poi, una volta ricevuto un bonifico bancario di 360 euro da un 28enne di Asolo, si sono resi irreperibili.