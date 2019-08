Fermato in strada con 4 orologi falsi: venditore ambulante nei guai

Durante un normale controllo di routine nelle vie del centro di Istrana, i carabinieri hanno notato un cittadino straniero che si aggirava con fare circospetto nella via principale del paese.

Insospettiti, sono scesi dalla volante e hanno avvicinato l'uomo per chiedergli i documenti. Dai primi controlli è emerso che l'uomo era un venditore ambulante che stava trasportando 4 orologi apparentemente di lusso. A un'analisi più approfondita da parte delle forze dell'ordine è emerso che si trattava di orologi contraffatti che l'uomo stava per vendere a un ignaro malcapitato della zona. La scoperta degli uomini dell'Arma è avvenuta poco prima del probabile scambio sventando sul nascere il tentativo di truffa. Il venditore è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria.