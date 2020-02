Vende dei pneumatici su internet ma viene truffato e perde 1150 euro

I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di truffa, un uomo di 43 anni della provincia di Novara, con diversi precedenti penali alle spalle.

Il 43enne si è finto interessato all'acquisto di un set di pneumatici per auto pubblicato su internet da un 20enne di Riese. A quel punto però, invece di pagare i pneumatici è riuscito a convincere il ragazzo ad effettuare una serie di ricariche sulla sua carta prepagata, per un importo complessivo di 1.150 euro. Quando il giovane ha capito di essere stato truffato, il 43enne era ormai per irreperibile. Al giovane non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri. Dopo una serie di ricerche e indagini gli uomini dell'Arma sono riusciti a risalire all'identità del responsabile, denunciandolo per truffa.