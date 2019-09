Truffa del Postamat: 5 persone denunciate nel fine settimana

Il Comune di Vedelago sembra essere stato preso di mira da una rete di malfattatori specializzata nel sistema di truffe con il Postamat. Nel fine settimana appena trascorso, infatti, ben cinque persone sono state denunciate per una serie di colpi ai danni di due residenti nel Comune trevigiano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il primo colpo è stato messo a segno nella giornata di venerdì quando un cittadino di origine macedone si era fatto consegnare da un 29enne della zona ben 1800 euro. Nelle scorse ore, però, una coppia di marocchini, lui di 40 anni e lei di 23, una donna ucraina di 26 anni e un senegalese di 21 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver truffato altri due 50enni di Vedelago portandogli via rispettivamente 400 e 1900 euro. Cinque denunce in pochi giorni hanno portato gli uomini dell'Arma a credere che nel Comune trevigiano sia arrivata una vera e propria organizzazione criminale specializzata nelle truffe ai Postamat. Il sistema sembra assurdo ma, a quanto pare, molto efficace. I truffatori trovano le loro vittime tra coloro che pubblicano qualsiasi tipo di annunci di vendita. Fingendosi interessati all'acquisto i truffatori invitano le loro vittime a ritirare i soldi al Postamat ma, con un sistema truffaldino, invece di essere loro a pagare i venditori costringono quest'ultimi a fare un bonifico sul conto dei truffatori. Quando i malcapitati si accorgono dell'accaduto è ormai troppo tardi per poter recuperare i soldi. I carabinieri raccomandano massima attenzione ai cittadini che fanno uso del Postamat. Il sistema di truffe di questo tipo permette infatti di individuare i ladri in tempi brevi anche se riuscire a recuperare i soldi perduti non sembra essere altrettanto facile.