Truffa del Postamat: 46enne trevigiano si fa accreditare mille euro e poi scompare

Un 46enne di Treviso è stato denunciato dai carabinieri di Aviano (PN) in quanto, dopo aver finto di voler acquistare un'auto online sul noto sito "Subito.it" da una coppia di Budoia (PN), ha convinto i venditori che esisteva un nuovo sistema di accreditamento del denaro necessario per l'acquisto. L'uomo si è così fatto accreditare, illegittimamente, mille euro come ricarica della propria Postepay. Tale "truffa del Postamat" viene eseguita, generalmente via telefono, inducendo le ignare vittime a digitare in uno sportello Postamat determinate sequenze di numeri che apparentemente servono per recuperare, ad esempio, il denaro di una vendita, ma che invece portano ad un accreditamento della stessa cifra sulla Postepay Evolution di terzi, a volte anche per importi maggiorati rispetto a quelli inizialmente previsti.