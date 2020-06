Polizze auto false: si fanno versare 740 euro e scappano

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato, per il reato di truffa, un uomo di 44 anni e una donna 23enne, entrambi originari della provincia di Napoli, già noti alla giustizia per alcuni precedenti penali.

I due indagati sono accusati di aver proposto, via telefono, a un 50enne di Vedelago la sottoscrizione di due polizze Rca, facendosi accreditare la somma complessiva di 740 euro su una loro carta prepagata. Una volta ricevuto il denaro, i due truffatori hanno spedito al malcapitato due contrassegni falsi, rendendosi irreperibili. Al 50enne non è rimasto altro da fare se non denunciare la truffa ai carabinieri di Vedelago che, al termine delle indagini, sono riusciti a identificare e denunciare i responsabili.