Truffa dello specchietto, autori smascherati da una vittima e denunciati

Due giovani originari di Roma, di 22 e 25 anni, sono stati entrambi denunciati per tentata truffa in concorso dai carabinieri di Riese Pio X. L'episodio di cui si sono resi protagonisti è avvenuto lunedì scorso in via Aurelia, proprio a Riese. I due hanno cercato di raggirare con la classica "truffa dello specchietto" un 67enne del luogo che li ha però scoperti, costringedoli alla fuga, a bordo di una Volkswagen Polo. L'uomo ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno fermato i malviventi poco dopo. Inevitabile per entrambi una denuncia.