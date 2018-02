Si rompe una tubatura: senz'acqua Montebelluna, Volpago e Crocetta

PEDEROBBA A causa della rottura di una conduttura a Pederobba in località Schievenin (guasto dovuto a delle operazioni di scavo eseguiti da un'azienda privata), al confine tra le province di Treviso e Belluno, manca l'acqua in queste ore ai territori dei Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello e Crocetta del Montello. L'episodio è avvenuto poco prima delle 16. I tecnici di Ats sono sono al lavoro per riparere al danno. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata.