Ditta rompe una tubatura: San Vendemiano, San Fior e Godega senz'acqua

SAN FIOR Piave Servizi S.r.l., la società che gestisce il servizio idrico integrato in 39 Comuni delle province di Treviso e Venezia, comunica che a causa della rottura di una tubazione principale dell’acquedotto avvenuta intorno alle 17 di oggi da parte di una ditta terza che stava eseguendo lavori in un vigneto in Comune di San Fior, sono temporaneamente prive di acqua corrente le utenze dei territori comunali di San Fior e San Vendemiano, di Pianzano e località Quattro Strade in Godega di Sant’Urbano e di parte della zona industriale Campardo di Colle Umberto.

La segnalazione del disagio è arrivata da alcuni utenti al Call center di Piave Servizi, le cui squadre si sono immediatamente attivate per risolvere il problema. La società prevede che entro la tarda serata odierna la situazione tornerà alla normalità. L’acqua potrà tornare a scorrere dai rubinetti anche prima, con possibili sbalzi di pressione e momentanee carenze di portata. Una volta ripristinata la normale erogazione si consiglia di fare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. Per ulteriori informazioni è a disposizione degli utenti il numero verde gratuito di pronto intervento di Piave Servizi 800-590705.