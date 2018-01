Male incurabile: geometra opitergina muore a soli quarantun anni

ODERZO E' un'intera comunità sotto shock quella che in queste ore sta piangendo la scomparsa di Cinzia Nardo, geometra opitergina di soli 41 anni venuta a mancare nelle prime ore della giornata di sabato 13 gennaio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la giovane donna stava lottando da tre mesi a questa parte contro una gravissima forma di tumore al cervello che purtroppo non le ha lasciato alcuna via di scampo. Impiegata come geometra alla Vitop Srl di Rustigè, Cinzia Nardo era conosciuta da molte persone in città nonostante il suo carattere sempre riservato e discreto. Gran lavoratrice e persona disponibile con tutti, aveva scoperto di essere malata dopo un periodo di grande stanchezza e dolori alla testa che l'avevano fortemente debilitata. Non riuscendo a capire l'origine e la causa di quel malessere la donna aveva deciso di sottoporsi ad alcune visite di controllo. Da quel momento l'amara scoperta: una grave forma di tumore stava intaccando in maniera sempre più grave il suo cervello. Immediato il ricovero alla Casa dei Gelsi e numerosi i tentativi disperati per provare ad arginare la malattia. Purtroppo per Cinzia non c'è stato nulla da fare: all'alba di sabato 13 gennaio il suo cuore ha smesso per sempre di battere. Comprensibilmente sconvolti per l'accaduto i familiari e i colleghi che in questi anni avevano avuto la fortuna di conoscere il suo sorriso. Sul profilo Facebook della donna sono state decine le persone che hanno voluto pubblicare un ultimo messaggio di saluto nei suoi confronti. I funerali di Cinzia Nardo si terranno martedì 16 gennaio alle ore 15 nel duomo di Oderzo.