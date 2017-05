Tumori, ricerca no profit dello Iov Veneto protagonista negli Usa

TREVISO “Con questa ricerca, che sarà presentata al maggior consesso mondiale di oncologia il prossimo 5 giugno in America, l’Istituto Oncologico Veneto conferma di essere al top internazionale, sia per la qualità delle cure che per la ricerca, due armi inscindibili nella lotta al tumore”. Lo sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto, commentando la notizia che uno studio sul carcinoma mammario coordinato dallo Iov, sarà presentato dal Professor Pierfranco Conte, direttore dell’Oncologia Medica all’Istituto e Coordinatore della Rete Oncologica Veneta (ROV), creata dalla Regione, nel corso della Breast Cancer Session dell’American Society of Clinical Oncology di Chicago.

“Oltre alla qualità scientifica del lavoro – aggiunge l’Assessore Coletto – è particolarmente significativo che si tratti di uno studio indipendente e no profit finanziato con il bando per la ricerca indipendente dell’Aifa. Una pratica che va sicuramente incentivata e che i ricercatori veneti hanno saputo realizzare nel modo migliore, con grande rigore scientifico”.