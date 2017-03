Al Teatro del Pane arriva "Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 19 marzo al Teatro del Pane andrà in scena lo spettacolo Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo - Cantica d'amore per voci e musica - con Valentina Brusaferro, Matteo Cremon e Igi Meggiorin - ispirato a una strofa della canzone Cosa sono le nuvole tratta dall'omonimo film di Pier Paolo Pasolini, a sua volta ispirato a l'Otello di Shakespeare e musicato da Domenico Modugno. La performance è un carosello di voci e musica che si sviluppa attraverso andamenti ritmici, dove la voce recitata e cantata, diventa strumento animato dalle parole di grandi autori, poeti e cantori. Protagonista assoluto è l'amore che diventa un viaggio attraverso culture, territori, religioni e che viene raccontato in tutta la sua complessità con leggerezza, armonia e gioco. Gli artisti giocano con il loro corpo-voce, usando le parole, per sviscerarne i valori che si distaccano da un significato unico e dando vita a una performance che si colloca tra la lettura poetica, il cabaret patafisico e il pieno di vuoto.