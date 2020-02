In auto alle 8 di mattina: lo fermano con un tasso alcolico 6 volte sopra il limite

Il Corpo intercomunale di Polizia locale "Postumia Romana" durante il fine settimana appena trascorso ha svolto alcuni importanti controlli stradali nei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Villorba e Arcade.

Proprio ad Arcade, sabato 15 febbraio, alle 8 del mattino, una pattuglia in servizio ha fermato un automobilista il cui comportamento alla guida aveva destato fin da subito più di qualche sospetto negli agenti. «Una volta fermato per accertamenti dalla pattuglia - racconta il comandante, Riccardo Sutto - il conducente di nazionalità moldava e residente in provincia di Treviso, è stato sottoposto all’alcol test il cui risultato è stato sorprendente: il tasso alcolemico era infatti di 3,05 grammi per litro di sangue, vale a dire oltre 6 volte sopra al limite (0,5 g/l) consentito. Conseguenza immediata il ritiro della patente e il sequestro della vettura. Inoltre gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue che prevede una multa che può andare dai 1.500 ai 6mila euro. L'uomo rischia inoltre l’arresto con un pena compresa tra i 6 mesi ed 1 anno di reclusione».