Ubriaco cade dalla bici, i poliziotti lo fermano lui li aggredisce: denunciato

Durante questa settimana, gli agenti della Questura di Treviso hanno portato a termine: 1 arresto, 8 denunciati e 3 segnalazioni per consumo di droga e ubriachezza. I controlli, svolti con il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, sono stati effettuati principalmente nei comuni di Conegliano, Paese, Preganziol e Treviso, soprattutto nel centro della città.

Complessivamente sono state identificate 372 persone e controllati circa 500 veicoli. Nella giornata di ieri, venerdì 28 febbraio, le volanti della Polizia hanno notato un uomo di colore, che, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo a zig zag Viale della Repubblica; l’uomo, davanti agli occhi dei poliziotti, ad un certo punto ha perso l’equilibrio, cadendo dalla bici. I poliziotti si son immediatamente fermati per soccorrerlo, notando, tuttavia, un atteggiamento particolarmente ostile da parte dell’uomo, risultato poi essere persona nota ai poliziotti. Dopo averlo identificato in Questura, mentre i poliziotti davano seguito ad ulteriori accertamenti, l’uomo è andato in escandescenze, aggredendo più volte gli agenti che, solo dopo diverse ore, sono riusciti a calmarlo. Solo quando hanno avuto fine gli effetti delle sostanze alcoliche assunte dall’uomo i poliziotti hanno potuto concludere l’attività, denunciando I.F., nigeriano di 32 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza manifesta.