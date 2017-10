Ubriaco alla guida danneggia quattro auto nel parcheggio del bar

ASOLO Ubriaco, anzi ubriachissimo, si è messo alla guida della sua auto. Uscendo dal parcheggio di un bar di Casella d'Asolo, dove aveva alzato un po' troppo il gomito, ha urtato, facendo manovra, ben quattro auto, danneggiandole. Sono cominciati così i guai di un ragazzo macedone di 21 anni, residente nell'asolano.

Lo straniero, ricoperto di insulti dai proprietari delle auto, si è rinchiuso nella sua vettura per evitare il linciaggio. Nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri, per calmare gli animi, e una pattuglia della polizia stradale, per rilevare gli "incidenti" tra l'auto del 21enne e le altre quattro vetture. Il 21enne, alticcio, ha dato in escandescenze: prima l'aggressione fisica a uno dei militari, poi un pugno violento al lunotto dell'auto dei carabinieri, andato così in frantumi. Il balcanico è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per danneggiamenti: nella mattinata di sabato l'arresto è stato convalidato e il 21enne è stato rimesso in libertà, in attesa del processo che verrà celebrato a novembre.