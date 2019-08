Ubriaco alla guida dopo una notte in Cadore: patente ritirata a un trevigiano

Voleva festeggiare l'arrivo di Ferragosto con una bella bevuta tra i monti del Cadore ma ha commesso il grave errore di mettersi alla guida dopo una notte di bagordi e così, un 45enne trevigiano, si è ritrovato con la patente ritirata proprio il 15 di agosto.

L'episodio è avvenuto nelle prime ore di Ferragosto, in piena notte. Il trevigiano è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri nella frazione di Vallesella, a Domegge di Cadore. Quando gli uomini dell'Arma lo hanno fermato per un normale controllo hanno subito capito dall'alito pesante dell'uomo che qualcosa non andava. Sottoposto all'alcoltest, si è scoperto che il 45enne aveva un tasso alcolemico pari a 1.88. Un valore altissimo che avrebbe potuto mettere in serio pericolo non solo il guidatore stesso ma anche tutte le auto incrociate sulla strada verso casa. Per il 45enne è subito scattato il ritiro della patente accompagnato da una maxi multa per guida in stato di ebbrezza.