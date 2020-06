Cronaca Conegliano / Piazzetta Duca d'Aosta

Ubriaco prende a pugni tre minorenni e strattona i carabinieri: arrestato

Serata di follia, mercoledì 24 giugno, per un 21enne di Conegliano andato in escandescenze in Piazza duca d'Aosta. All'arrivo dei carabinieri ha iniziato a colpirli e strattonarli