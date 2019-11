Trevigiana uccisa a Capo Verde, il sospettato confessa: «L'ho picchiata e spinta a terra»

«L'ho spinta e l'ho presa a schiaffi poi lei è caduta e ha battuto la testa». Messo sotto torchio dalle forze dell'ordine locali, Gianfranco Coppola ha confessato di aver aggredito la 52enne trevigiana Marilena Corrò, trovata senza vita in un serbatoio d'acqua a Capo Verde.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'ex istruttore di kick boxing e appassionato di body building avrebbe aggredito la donna per un debito di alcune migliaia di euro rimasto in sospeso. Il 48enne romagnolo, stando alle indiscrezioni della stampa di Capo Verde, avrebbe dovuto dare dei soldi al papà di Marilena, anche lui albergatore trasferitosi all'estero. Fermato dalla polizia, Coppola non ha voluto dire nulla in un primo momento ma quando ha scoperto che anche il suo socio in affari era stato indagato ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine. La lite furibonda tra il body builder e l'albergatrice trevigiana sarebbe scoppiata martedì 26 novembre. Il 48enne ha dichiarato di aver perso il controllo iniziando a colpire la donna con una serie di violenti schiaffi. Ad uccidere Marilena, secondo l'aggressore romagnolo, sarebbe stata però un colpo alla testa dopo la caduta della donna. Una dichiarazione che andrà verificata con l'esito dell'autopsia atteso nelle prossime ore. Solo così si potranno stabilire le esatte responsabilità dell'aggressore e capire il ruolo del socio indagato in questa drammatica vicenda. Al momento per nessuno dei due uomini è stato convalidato il fermo.