Il giudice è imparziale: il processo ad Emanuela Petrillo resta a Udine

Il giudice di Udine è imparziale e non vi sono elementi per ritenere, come sostenuto dai difensori, che "le condizioni ambientali" possano condizionare il procedimento e soprattutto il giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta degli avvocati di Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di aver solo finto la profilassi di migliaia di persone, per lo più bambini, durante il suo periodo di servizio a Codroipo e poi alla Ulss 2 di Treviso, di spostare il procedimento in altra sede. La richiesta era stata presentata dai difensori della 37enne di Spresiano, che la Procura di Udine ha indagato per peculato, falso ideologico e omissione in atti d'ufficio.

Nella loro istanza agli Ermellini si erano appellati alla legge che prevede lo spostamento di un processo dal suo luogo naturale per gravi situazioni locali che pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo o determinino motivi di legittimo sospetto. Nella sostanza, per i legali di Petrillo, il clima che si è creato intorno al caso avrebbe potuto influenzare le decisioni del giudice, visto che sono coinvolte 14mila persone, ovvero i pazienti che non sarebbero stati sottoposti a profilassi. La vicenda è quella nota delle vaccinazioni, tra cui quella contro il morbillo, che l'assistente sanitaria non avrebbe eseguito su migliaia di persone durante il periodo di servizio nei distretti sanitari di Treviso, Udine e Gemona.