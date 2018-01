La sessualità nei pazienti affetti da MAR, un incontro al Ca' Foncello

TREVISO Nel mondo scientifico, sono chiamate comunemente MAR le malformazioni anorettali. Presso la Chirurgia Pediatrica del Ca’ Foncello di Treviso è attivo un ambulatorio specifico che negli ultimi due anni è diventato un riferimento clinico per un bacino di pazienti anche al di fuori del Veneto. Il reparto diretto, diretto dalla dr.ssa Paola Midrio, ospiterà un incontro su un argomento fino ad ora trattato sottovoce: la sessualità e la fertilità delle persone che crescono con questa patologia.

“Aspetti di sessuologia maschile e femminile nei pazienti con MAR”, è il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione Italiana Malformazioni Anorettali e che si terrà sabato 13 gennaio alla Sala Convegni dell’Ospedale di Treviso con inizio alle 9.00. L’evento a cui parteciperanno professionisti e familiari, sarà l’occasione per il confronto di alcune esperienze e avrà la sua parte centrale con l’intervento del dr. Stefano Eleuteri psicosessuologo dell’Università La Sapienza di Roma (Aspetti di Sessuologia Maschile e Femminile) e del dr. Trovalusci che affronterà la fertilità nei maschi con MAR.

La rilevanza del centro trevigiano è sottolineata anche dal fatto che l’AIMAR ha scelto per la seconda volta in due anni il Ca’ Foncello come sede del proprio incontro nazionale. "Si tratta, infatti, del secondo incontro con l'associazione italiana di riferimento per questa rara patologia – sottolinea la dr.ssa Paola Midrio -. E' un evento informativo rivolto principalmente ai genitori dei pazienti e ai pazienti stessi. Se l’anno scorso è stata affrontata la gestione specialistica della patologia, questa volta, tratteremo di un argomento come la sessualità nelle MAR che può sembrare piuttosto "spinoso", ma è fondamentale nella vita di questi ragazzi”.