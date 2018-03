Conegliano, il vincitore di Sanremo al centro commerciale Conè

CONEGLIANO Dal palco del teatro Ariston al Conè. Ultimo, il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria nuove proposte con il brano "Il ballo delle incertezze", domenica 11 marzo 2018 alle ore 17.30, sarà il protagonista del pomeriggio del centro commerciale di Conegliano. Niccolò Moriconi, 22 anni romano, in arte Ultimo, incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album "Peter Pan": un cd pubblicato lo scorso 9 febbraio in cui l'artista canta e racconta un disagio che fa parte della sua vita e che vuole riscattare portando gli ultimi ad essere primi.

Accederanno al firma copie tutti i fan in possesso del disco. Non saranno distribuiti pass, il cd stesso farà da lascia passare per i fan sulla base dell'ordine di arrivo. Un fotografo ufficiale del Conè scatterà a tutti una foto ricordo con l'artista, immagini che saranno poi caricate sulla pagina Facebook del centro commerciale nei giorni successivi all'evento.